Казахстан ратифицировал соглашение с РФ о поставках в республику нефти

Казахстан ратифицировал протокол о продлении соглашения с РФ по поставкам нефти Казахстан ратифицировал соглашение с РФ о поставках в республику нефти

Москва16 окт Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации протокола о возобновлении действия соглашения с РФ о поставках нефти и нефтепродуктов в Казахстан. Об этом сообщила республиканская газета "Казахстанская правда".

Протокол сохраняет механизм ежегодного согласования балансов поставок и обмена информацией между органами двух стран, а также возможность беспошлинного импорта нефтепродуктов из России.

Документ продлевает действие соглашения, ратифицированного Казахстаном в 2013 году, до 1 января 2028 года. По окончании этого срока оно автоматически продлевается на пятилетние периоды.

Как пояснил министр энергетики Казахстана, это соглашение имеет для страны важное значение в обеспечении энергетической безопасности и устойчивого функционирования внутреннего рынка нефтепродуктов, сообщает ТАСС.