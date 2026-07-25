Токаев: российские вложения в экономику Казахстана за 20 лет превысили $30 млрд

Токаев отметил, что портфель совместных проектов с РФ составил $52 млрд Токаев: российские вложения в экономику Казахстана за 20 лет превысили $30 млрд

Москва25 июл Вести.На полях XXII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России президент республики Касым-Жомарт Токаев озвучил итоги двустороннего экономического взаимодействия. За последние два десятилетия объем российских инвестиций в казахстанскую экономику перешагнул отметку в 30 миллиардов долларов.

Выступая перед участниками форума, Токаев отметил, что Россия остается ключевым торговым партнером республики. По его словам, товарооборот между странами по итогам прошлого года приблизился к 28 миллиардам долларов, а за первые пять месяцев текущего года этот показатель вырос почти на 10%.

Благодаря общим усилиям этот показатель неуклонно растет: за первые пять месяцев текущего года объем взаимной торговли увеличился почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россия также является одним из основных инвестиционных партнеров Казахстана. За последние 20 лет российские вложения в экономику Казахстана превысили 30 миллиардов долларов заявил казахстанский лидер

Он добавил, что динамика в этой сфере остаётся положительной: в первом квартале 2026 года приток российского капитала вырос на 45–50%, а общий объем за пять месяцев достиг 773 миллионов долларов.

Говоря о структуре сотрудничества, Токаев подчеркнул, что в Казахстане сегодня успешно функционируют более 20 тысяч предприятий с участием российского бизнеса. В свою очередь, казахстанский бизнес также укрепляет позиции в России: общий объем инвестиций из Казахстана в российскую экономику превысил 9 миллиардов долларов.

В результате многолетнего взаимовыгодного сотрудничества сейчас в различных отраслях казахстанской экономики успешно работают более 20 тысяч предприятий с российским участием. Одновременно укрепляются позиции казахстанского бизнеса в России. Общий объем наших вложений в российскую экономику превысил 9 миллиардов долларов сообщил президент Казахстана

Особое внимание Токаев уделил промышленной кооперации. Сторонами сформирован солидный портфель из 177 крупных проектов с общим объемом инвестиций более 52 миллиардов долларов.

Нашими странами сформирован широкий портфель из 177 крупных проектов с инвестициями, превышающими 52 миллиарда долларов, причем 122 из них уже реализованы с созданием более 30 тысяч рабочих мест отметил он

Среди уже запущенных — совместные предприятия по производству полипропилена, шин, компонентов грузовой техники, железнодорожной продукции, а также тракторов и зерноуборочных комбайнов. Говоря о флагманских проектах, Токаев выделил строительство завода по производству минеральных удобрений с участием российской компании, возведение горно-обогатительного комбината и золотоизвлекательной фабрики. Венцом же стратегического партнерства он назвал проект строительства первой АЭС в Казахстане при участии международного консорциума во главе с Росатомом.

Показателем поистине стратегического характера нашего сотрудничества стал проект строительства в Казахстане первой атомной электростанции при участии международного консорциума во главе с Росатом подчеркнул президент, поблагодарив российскую сторону за конструктивное взаимодействие и поддержку этого важнейшего для республики проекта

Ранее Токаев и Путин встретились в ходе форума в Омске.