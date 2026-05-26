Путин: вложения России в экономику Казахстана достигли $30 млрд

Москва26 мая Вести.Капиталовложения России в экономику Казахстана достигли $30 млрд, отметил президент Владимир Путин в статье, опубликованной в преддверии госвизита в Казахстан.

При этом более 40% казахстанских юридических лиц с иностранным капиталом - это компании, созданные совместно с партнерами из России. Россия и Казахстан являются крупными торговыми партнерами отметил Путин

Между Россией и Казахстаном сохраняются стабильно высокие объемы экспортно-импортных операций, подавляющая часть которых проходит в национальных валютах, уточнил Путин.

С участием российских инвесторов в Казахстане осуществляют порядка 70 крупных проектов, в том числе в автомобилестроении, тяжелом машиностроени, химической промышленности и других технологичных отраслях. Благодаря этим проектам в Казахстане созданы более 60 тыс. рабочих мест, заключил Путин.