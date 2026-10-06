Казахстан ратифицировал Европейскую конвенцию о помощи по уголовным делам

Токаев подписал закон, упрощающий возврат в Казахстан незаконных активов Казахстан ратифицировал Европейскую конвенцию о помощи по уголовным делам

Москва6 окт Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Присоединение к конвенции расширяет возможности правоохранительных органов республики по сбору доказательств за рубежом.Одной из ключевых целей ратификации документа является создание правового механизма для возврата в Казахстан незаконно полученных и выведенных в иностранные юрисдикции активов.

Ранее, 23 сентября, законопроект был одобрен парламентом.