В СНГ может появиться единый договор о возврате преступных активов Генпрокурор РФ Гуцан призвал унифицировать правила возврата активов в СНГ

Москва30 сен Вести.Генеральный прокурор России Александр Гуцан, выступая на заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств — участников СНГ в Казани 30 сентября, заявил о необходимости заключить общий договор о сотрудничестве государств — участников СНГ в сфере возврата активов из-за рубежа.

Учитывая трансграничный характер криминальных вызовов, назрела объективная необходимость выработать на международном уровне общие правовые и технологические стандарты, оперативные цифровые формы взаимодействия подчеркнул он

Гуцан пояснил, что несогласованность национальных законодательных норм, касающихся изъятия преступных активов, фактически помогает нарушителям закона, а общий договор позволил бы эту проблему снять.

По его словам, проект такого документа предполагает взаимодействие за пределами уголовного судопроизводства, а также инициативную передачу информации, не требующую предварительного запроса.