В России предложили возвращать деньги за услуги риелторов в случае обмана "Ведомости": в РФ предложено возвращать деньги за услуги риелторов при обмане

Москва6 авг Вести.МВД, ФСБ и Генпрокуратура предложили создать в России механизм по возвращению денег за услуги риелторов в случае признания судом сделки недействительной, пишут "Ведомости". Как сообщает издание, данная инициатива есть в материалах, подготовленных для включения в третий пакет мер по противодействию кибермошенничеству ("Антифрод 3.0").

В материале сказано, что Генпрокуратура объяснила необходимость такой меры изменением схем мошенничества. Согласно этой информации, после усиления антифрод-процедур в банковской сфере мошенники чаще переключаются на преступления, связанные с недвижимостью.

Вместе с тем издание уточняет, что окончательная позиция по инициативе пока не сформирована. По информации журналистов, Росреестр не поддерживает добавление данного предложения в антифрод-пакет. В материале также утверждается, что инициативу не поддерживают в Минцифры, так как связанные с жильем аферы не имеют прямого отношения к преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий, для борьбы с которыми разрабатываются поправки в закон.

Ранее заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин рассказал в беседе с ИС "Вести" об обязанностях всех участников системы "Антифрод".

"Антифрод 3.0" - проект третьего пакета мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством, который подготовили в Минцифры. Документ направлен на межведомственное согласование. Предполагаемый срок вступления в силу закона - 1 марта 2028 года.