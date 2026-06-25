СК выступил с инициативой разрешить конфискацию после смерти фигуранта СК предлагает закрепить возможность конфискации имущества после смерти фигуранта

Москва25 июн Вести.СК комитет России предлагает закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) возможность розыска и конфискации преступного имущества после смерти фигуранта, сообщил советник при председателе СК РФ Александр Федоров на полях Петербургского международного юридического форума.

Еще одна инициатива – возможность продолжения поиска преступных активов после завершения расследования основного уголовного дела либо после смерти фигуранта приводит слова Федорова РИА Новости

Он пояснил, что нередко преступное имущество обнаруживается уже после направления дела в суд, а действующее законодательство не позволяет обратить взыскание на вновь выявленные активы.

В этой связи в УПК предлагается закрепить новое основание для возбуждения уголовного дела – исключительно для установления, розыска и конфискации имущества криминального происхождения, указал советник при главе СК.