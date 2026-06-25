Москва25 июнВести.СК комитет России предлагает закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) возможность розыска и конфискации преступного имущества после смерти фигуранта, сообщил советник при председателе СК РФ Александр Федоров на полях Петербургского международного юридического форума.
Еще одна инициатива – возможность продолжения поиска преступных активов после завершения расследования основного уголовного дела либо после смерти фигурантаприводит слова Федорова РИА Новости
Он пояснил, что нередко преступное имущество обнаруживается уже после направления дела в суд, а действующее законодательство не позволяет обратить взыскание на вновь выявленные активы.
В этой связи в УПК предлагается закрепить новое основание для возбуждения уголовного дела – исключительно для установления, розыска и конфискации имущества криминального происхождения, указал советник при главе СК.