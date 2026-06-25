Москва25 июн Вести.Замминистра юстиции РФ Максим Бесхмельницын предложил разрешить третейским судам арестовывать имущество в качестве наложения обеспечительных мер. Об этом он заявил на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Третейский суд - он такая структура, которая должна ускорить решение бизнес-споров в минимально короткие сроки. Вот у нас есть семь арбитражных учреждений, на наш взгляд, что необходимо? Ну, первое - это обеспечительные меры. Потому что все мы знаем, что если есть спор, нужны обеспечительные меры. И нужно предусмотреть механизм их принудительного исполнения сказал он

По его словам, нововведение предполагается ввести с 2027 года.

Ранее Совет Федерации РФ в ходе заседания одобрил закон, предполагающий арест имущества россиян, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов России.