Москва20 авг Вести.Инициатива по возвращению платы за услуги риелтора в случае недобросовестной сделки с недвижимостью своевременна. Таким мнением в интервью ИС "Вести" поделился член Комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ юрист Константин Крохин.

По его мнению, у риэлторов должно быть страхование профессиональной ответственности.

Я считаю, что очень своевременная инициатива правоохранительного блока, и надеюсь, что законодатели услышат. Необходимо... чтобы была материальная ответственность не только за комиссию, а вообще материальная ответственность. Например, страхование профессиональной ответственности и также участие в СРО (саморегулируемая организация - прим. ред.). Есть участники рынка — это риэлторские организации, которые проверяют компетенцию, принимают экзамены. Проверяют подготовку, проводят этические проверки, если поступила жалоба, и если произошел ущерб сторонам, то в этом случае СРО за счет взносов участников несет материальную ответственность. И при этом без входа в профессию, без включения в СРО не имеет права риэлтор давать рекламу. И очень важно запретить сделки на большие суммы наличными. То есть все операции с недвижимости, особенно крупные, должны проходить безналично через банки с участием комплаенса, и тогда проблем с тем, что кто-то продал, а потом отдал деньги мошенникам, эта проблема, она исчезнет сказал юрист

Отвечая на вопрос об отслеживании членства риэлторов в СРО и выявлении тех, кто работает вне организации, эксперт предположил, что в итоге сведения о них будут включены в единый реестр.

В дальнейшем, конечно, открытый реестр. Сегодня у нас есть такие реестры в отношении оценщиков, строителей. Я думаю, что это будет орган исполнительной власти, типа Росреестра, где будет реестр единый риелторов. Это все проверяется при подготовке к сделке нотариусом. Задача нотариуса — проверить участников сделки на их правоспособность, на их паспорта и риелтора, на его профессию. Действительно ли это риелтор, а не мошенник? пояснил юрист

Инициативой о возвращении денежный средств за услуги риелторов в случае обмана выступили МВД, ФСБ и Генпрокуратура. Генпрокуратура объяснила необходимость такой меры изменением схем мошенничества. Согласно этой информации, после усиления антифрод-процедур в банковской сфере мошенники чаще переключаются на преступления, связанные с недвижимостью.