Москва29 сен Вести.Тарифы жилищно-коммунальных услуг и у потребителей, и у экспертного сообщества вызывают вопросы. Необходимо провести аудит отрасли, заявил ИС "Вести" председатель правления Союза жилищных организаций, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Константин Крохин.

Много дискуссий на эту тему среди экспертов, есть те, кто считает, что надо больше повышать, потому что в отрасли недофинансирование. Но я считаю, что надо провести аудит этой отрасли, потому что тарифы и тарифообразование откровенно вызывают вопросы. Можно сказать, что даже у экспертного сообщества есть сомнения в обоснованности этих тарифов сказал он

По словам Крохина, в тарифные органы в каждом регионе следует включать представителей потребителей на этапе принятия тарифных решений.

Чтобы не было недоверия, чтобы было все разъяснено, потому что сегодня эти тарифы - черный ящик. Обоснованность роста тарифов надо подтвердить, обосновать, проверить, то есть раскрыть, чтобы не было у нас недоверия. И второе, очень важный момент, тарифы должны применяться с учетом доходов населения подчеркнул он

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших в Государственную думу, обратил внимание на высокую социальную значимость сферы ЖКХ и назвал проблему тарифов чувствительной и острой.