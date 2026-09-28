Москва28 сенВести.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством политических партий, прошедших в Государственную думу, затронул тему жилищно-коммунального хозяйства. Глава государства обратил внимание на высокую социальную значимость этой сферы и назвал проблему тарифов чувствительной и острой.
Что касается ЖКХ, важнейшее направление — тарифы. Это все то, с чем люди живут, с чем они сталкиваются. Проблема очень чувствительная, остраяотметил Владимир Путин
По словам президента, ценообразование в коммунальном секторе должно отвечать интересам населения.
Все тарифы должны быть, безусловно, экономически обоснованными, но и социально сдержанными, соизмеримыми с реальными доходами населениязаявил глава государства
Путин также акцентировал внимание на том, что контроль за этой сферой требует постоянной и тонкой настройки со стороны органов власти.
Глава государства отметил, что это тонкая работа, которой фактически в ежедневном режиме должны заниматься и парламент, и правительствоподчеркнул российский лидер, выразив надежду на слаженную работу ведомств в данном направлении
Ранее Путин посоветовал пенсионеру из Ульяновской области потратить деньги, сэкономленные благодаря социальной газификации, на подарок жене. Российский лидер отметил, что и сам готов присоединиться к подарку.