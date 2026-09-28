Путин: тарифы ЖКХ должны быть соизмеримыми с доходами граждан

Путин указал на необходимость сдерживать тарифы ЖКХ Путин: тарифы ЖКХ должны быть соизмеримыми с доходами граждан

Москва28 сен Вести.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством политических партий, прошедших в Государственную думу, затронул тему жилищно-коммунального хозяйства. Глава государства обратил внимание на высокую социальную значимость этой сферы и назвал проблему тарифов чувствительной и острой.

Что касается ЖКХ, важнейшее направление — тарифы. Это все то, с чем люди живут, с чем они сталкиваются. Проблема очень чувствительная, острая отметил Владимир Путин

По словам президента, ценообразование в коммунальном секторе должно отвечать интересам населения.

Все тарифы должны быть, безусловно, экономически обоснованными, но и социально сдержанными, соизмеримыми с реальными доходами населения заявил глава государства

Путин также акцентировал внимание на том, что контроль за этой сферой требует постоянной и тонкой настройки со стороны органов власти.

Глава государства отметил, что это тонкая работа, которой фактически в ежедневном режиме должны заниматься и парламент, и правительство подчеркнул российский лидер, выразив надежду на слаженную работу ведомств в данном направлении

Ранее Путин посоветовал пенсионеру из Ульяновской области потратить деньги, сэкономленные благодаря социальной газификации, на подарок жене. Российский лидер отметил, что и сам готов присоединиться к подарку.