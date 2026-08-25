СР предлагает заморозить рост цен на ЖКХ и энергоносители одновременно Гартунг: СР предлагает заморозить рост цен на ЖКХ и энергоносители одновременно

Москва25 авг Вести.Партия "Справедливая Россия" предлагает заморозить тарифы на оплату ЖКХ одновременно с ценами на энергоносители. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель руководителя фракции в Госдуме, председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг.

По его мнению, просто так остановить рост цен на жилищно-коммунальные услуги невозможно.

Например, цены на газ поднимаются на 20%, как вы можете не поднять цены на услуги ЖКХ? Невозможно. За счет чего тогда вы покроете эти расходы? Поэтому мы предлагаем заморозить рост цен на услуги ЖКХ и одновременно заморозить рост цен на энергоносители. Вот тогда все будет работать объяснил депутат

Гартунг также указал на необходимость взять под контроль расходы компаний, обладающих естественной монополией.

У нас есть в законе возможность этим компаниям проводить закупки у взаимозависимых лиц, минуя конкурентные процедуры. То есть фактически они, скажем так, по завышенным ценам закупают товары и услуги у аффилированных лиц. Вот эту нужно лазейку перекрыть сказал парламентарий

По его оценке, объемы закупок компаний-монополистов выросли с 30 до 40 триллионов рублей в год с тех пор, как они перестали публиковать данные о расходах.

По данным Счетной палаты, если вы проводите конкурентные процедуры, например, не менее шести участников в закупке, то цена закупки, средняя цена закупки... падает на 20%. То есть от 40 триллионов рублей, если в полном объеме проводите конкурентные процедуры, вы получаете экономию 8 триллионов рублей… Как вы считаете, если мы проведем конкурентные процедуры и сэкономим этим компаниям 8 триллионов рублей, вправе они рассчитывать на рост цен? Я думаю, что не вправе добавил Гартунг

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо, в котором партия предложила установить автоматический порядок назначения пенсионерам субсидий на оплату услуг ЖКХ.