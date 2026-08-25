Москва25 авг Вести."Справедливая Россия" предлагает изменить систему налогообложения в стране таким образом, чтобы богатые отрасли платили в бюджет больше, в первую очередь это касается сырьевого и финансового секторов. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель руководителя фракции в Госдуме, председатель комитета ГД РФ по защите конкуренции Валерий Гартунг.

При этом для тех отраслей, которые обеспечивают технологический суверенитет и обороноспособность страны, повышают производительность труда, создают максимальное количество рабочих мест должна быть предусмотрена максимальная поддержка от государства, подчеркнул депутат.

Мы предлагаем взять деньги там, где они есть, а они есть в сырьевом секторе и в финансовом секторе. Как мы это предлагаем сделать? В финансовом секторе все очень просто. Сейчас все предприятия платят налог на прибыль 25%. Мы предлагаем для банков сделать 30… Второй сектор – это добывающие наши отрасли… Мы предлагаем взимать налоги с доходов от экспорта нефти, нефтепродуктов, сырья, которые уходят за рубеж, а внутри страны налоги понизить объяснил Гартунг

Ранее депутаты "Справедливой России" предложили закрепить в Трудовом кодексе РФ норму об обязательной выплате 13-й зарплаты сотрудникам государственных и муниципальных учреждений. Размер выплаты может быть фиксированным либо устанавливаться в процентах от заработной платы, но должен составлять не менее одного среднемесячного заработка за предыдущий год.