Гартунг заявил, что при проведении налоговой реформы СР появятся 13 трлн руб. Гартунг: если провести налоговую реформу СР, появятся 13 трлн руб.

Москва25 авг Вести.В случае проведения налоговой реформы, которую предлагает партия "Справедливая Россия" (СР), в бюджете появятся дополнительные 13 триллионов рублей. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной думе, председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

По его словам, партия предлагает в том числе взимать налоги с доходов от экспорта нефти и сырья, которые уходят за рубеж, а внутри страны их понизить.

Таким образом … цены на сырье внутри страны снизятся, и в том числе на нефть для нефтеперерабатывающих заводов. Цена на бензин, естественно, снизится, потому что повысится рентабельность нефтеперерабатывающих заводов. Деньги пойдут в нефтепереработку, в переработку сырья, будут создаваться новые рабочие места, будет увеличиваться глубина переработки, большее количество налогов будет поступать в бюджет, соответственно, выиграет вся страна… Мы подсчитали, что если в совокупности провести налоговые реформы, … мы дополнительно можем собрать около 13 триллионов рублей сказал он

Гартунг подчеркнул, что полученные 13 триллионов рублей можно направить на зарплаты бюджетникам и на финансирование всевозможных социальных инициатив по поддержке детей.

Ранее депутат заявлял, что СР хочет изменить налогообложение, чтобы богатые отрасли платили больше.