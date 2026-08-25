Москва25 авг Вести.Отказ от развития ипотечной системы и переход к прямому финансированию строительства жилья в России поможет в решении жилищного вопроса. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме, председатель комитета ГД РФ по защите конкуренции Валерий Гартунг.

По его словам, цены на жилье в стране выросли из-за того, что государство разогнало ипотечные программы. В результате чего спрос на семейную ипотеку вырос, что привело не к увеличению количества сделок и решению проблем для семей с детьми, а к увеличению стоимости квадратного метра.

Мы предлагаем отказаться от развития ипотечной системы и перейти к прямому финансированию строительства жилья. Мы 1,5 триллиона рублей потратили на поддержку ипотечных программ из госбюджета в год… Если мы проведем тендеры, например, между шестью застройщиками и выкатим, например, заказ на 500 млрд, за него драться будут и на 20% опустят стоимость строительства жилья. То есть мы по меньшей цене купим за счет бюджетных денег жилье, раздадим его тем, кому оно нужно объяснил депутат

Ранее россиян предупредили, что массового падения цен на квартиры ждать не стоит, а доступные скидки могут исчезнуть уже этой осенью после снижения ипотечных ставок.