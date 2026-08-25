Москва25 авг Вести.Рост цен на товары первой необходимости сдержит заморозка стоимости энергоносителей. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной думе, председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

В торговле, в сельском хозяйстве, в переработке стоимость энергоносителей является основным источником затрат. Если мы проведем налоговую реформу и добьемся того, чтобы заморозили стоимость энергоносителей, ... то есть мы сэкономим 13 трлн рублей в бюджете, … мы и рост цен остановим, и создадим условия для экономического роста в отраслях, которые обеспечивают технологический суверенитет, обороноспособность страны и создают максимальное количество рабочих мест. В частности, … в отраслях, которые повышают производительность труда, то мы и рост цен заморозим. А если мы заморозим рост цен, то у нас ключевая ставка будет падать сказал он

Гартунг добавил, что рост ключевой ставки никак не может остановить рост цен на энергоносители.

Рост цен на энергоносители можно остановить только теми мерами, о которых я сказал: перенос налоговой нагрузки на экспорт с внутреннего потребления и контроль за расходами естественных монополий… На самом деле рецепт универсальный… Если мы остановим рост цен на услуги естественных монополий, если мы более справедливо настроим налоговую систему и будем собирать деньги там, где они есть, а не с малого бизнеса, то мы остановим и рост цен, снизим ключевую ставку, сделаем доступными деньги для наших обрабатывающих отраслей, у нас начнется рост экономики, … у нас заработает промышленность, и, собственно говоря, мы приблизим победу в войне отметил он

Ранее Гартунг заявил, что в случае проведения налоговой реформы, которую предлагает партия "Справедливая Россия", в бюджете появятся дополнительные 13 триллионов рублей.