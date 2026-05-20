Москва20 мая Вести.Механизм строительных сберегательных касс является альтернативой ипотеке для приобретения жилья. Такое мнение лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов высказал в интервью ИС "Вести".

По мнению депутата, данная модель может стать аналогом ипотечных кредитов и помочь россиянам накопить на жилье.

У нас все уперлось в ипотеку, но это кабала, это вообще просто непосильное бремя для всех. Есть альтернатива – стройсберкассы. Да, но это кредитное учреждение – это будет конкурент для банков. … Я не буду вдаваться в подробности, [но] в два с половиной раза дешевле будет стройберкасса… Сегодня, когда эти человейники строят и квартиры, я не оговорюсь, квартиры 20 квадратных метров…, и люди вынуждены покупать. Какая демография? Какое рождение детей в такой конуре?