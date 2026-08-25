"Справедливая Россия" предлагает повысить НДФЛ для богатых до 35% Гартунг: "Справедливая Россия" предлагает повысить НДФЛ для самых богатых до 35%

Москва25 авг Вести."Справедливая Россия" предлагает повысить верхнюю планку прогрессивной школы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 35%. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель руководителя фракции в Госдуме, председатель комитета ГД РФ по защите конкуренции Валерий Гартунг.

По его словам, такой уровень ставки должен применяться к самым богатым гражданам, чей доход составляет 500 миллионов рублей в год.

Есть еще инициатива, например, у нас налог на доходы с физических лиц, да? У нас все время был налог 13%, потом мы добились сделать шкалу до 15%, теперь до 22%. Мы считаем, что можно пойти дальше и до 35% поднять верхнюю ставку по налогу… Представьте, если человек получает 500 миллионов в год, он может себе позволить заплатить 35%? Конечно, может сказал депутат

Также Гартунг высказал еще одно предложение о необходимости поднять ставку налога с выплаты дивидендов.

У нас налог с дивидендов оплачивается по ставке 15%. По заработной плате до 22% может быть, да? А дивиденды 15% всего. Но это неправильно. ...Мы считаем, что можно эту ставку и поднять добавил он

Ранее "Справедливая Россия" предложила изменить систему налогообложения в стране таким образом, чтобы богатые отрасли платили в бюджет больше, в первую очередь это касается сырьевого и финансового секторов экономики.