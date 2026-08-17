Москва17 авг Вести.ЛДПР предлагает автоматически назначать пенсионерам субсидии на оплату услуг ЖКХ. Об этом следует из письма председателя партии Леонида Слуцкого вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В целях реализации принципов адресности, доступности и справедливости социальной поддержки полагаем необходимым установить беззаявительный (проактивный) порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг пенсионерам говорится в тексте письма

В письме сказано, что установить новый порядок предлагается на основании данных о доходах и начислениях, имеющихся в распоряжении Соцфонда, Федеральной налоговой службы и организаций, которые занимаются предоставлением услуг ЖКХ.

Слуцкий в комментарии ТАСС указал на то, что пенсионеры и так испытывают серьезную финансовую нагрузку. По его словам, у них "мизерные пенсии", а цены вокруг растут, при этом даже за законной поддержкой пенсионер должен обращаться сам. Председатель ЛДПР напомнил, что не все пожилые граждане способны пользоваться цифровыми сервисами. В итоге, как заявил он, значительная часть людей попросту перестают обращаться за помощью.

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