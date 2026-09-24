Эксперт: контролировать ЖКХ будут на федеральном и региональном уровнях Эксперт: новая система контроля за ЖКХ будет двухуровневой

Москва24 сен Вести.Рассматривается возможность формирования омбудсмена создании института уполномоченного по защите жилищных прав граждан. Предполагается, что так называемый жилищный омбудсмен будет использовать в своей службе те же механизмы работы, что и финансовый уполномоченный.

Об этом заявил ИС "Вести" к.э.н., доцент Института управления Президентской Академии, эксперт Комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Станислав Гужов.

В первой модели есть только один руководитель, он на федеральном уровне. Что касается ЖКХ, рассматривается два уровня. Первый уровень - это федеральный. Второй уровень - это региональный, потому что компаний, которые занимаются содержанием непосредственно нашего жилищно-коммунального хозяйства, достаточно много сказал Гужов

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