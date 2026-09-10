Эксперт Бондарь: за засор мусоропровода можно получить штраф до 1 тыс. рублей

Россиянам рассказали о штрафах за засор мусоропровода Эксперт Бондарь: за засор мусоропровода можно получить штраф до 1 тыс. рублей

Москва10 сен Вести.За засор мусоропровода гражданам может грозить штраф до 1 тысячи рублей, а при возникновении пожара сумма взыскания способна увеличиться до 15 тысяч. Об этом NEWS.ru рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По словам специалиста, мусоропровод относится к общему имуществу собственников квартир. Если отходы застревают в клапане и разлагаются, это может привести к нарушению санитарно-эпидемиологических требований.

За подобные действия гражданина могут привлечь к административной ответственности с наказанием в виде штрафа от 500 до 1000 рублей предупредил Бондарь

Он отметил, что застрявший мусор также создает риск возгорания. В случае пожара штраф может составить от 5 до 15 тысяч рублей, а при действии особого противопожарного режима его максимальный размер повышается до 20 тысяч рублей.

Для фиксации нарушения эксперт рекомендует сфотографировать застрявший мусор, следы загрязнения и указать этаж. При наличии камеры на лестничной площадке ее запись может стать доказательством.

Бондарь также советует обратиться в управляющую организацию, чтобы устранить засор и составить акт о нарушении. Если из-за действий виновника потребуются дополнительные расходы на очистку или ремонт общего имущества, УК может попытаться взыскать их через суд.