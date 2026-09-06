Россиянам может грозить штраф до 2,5 тысячи рублей из-за кухонной вытяжки Юрист Матюшенков предупредил о штрафе за неправильную установку вытяжки

Москва6 сен Вести.Неправильная установка кухонной вытяжки в многоквартирном доме может привести к штрафу до 2,5 тысячи рублей. Об этом предупредил первый заместитель директора Центра развития законодательства, кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков в беседе с изданием "Абзац".

По словам эксперта, сама по себе установка вытяжки не запрещена. Ответственность может наступить, если собственник нарушил требования к вентиляции или провел самовольное переустройство помещения.

Одним из наиболее распространенных нарушений Матюшенков назвал подключение вытяжки с принудительным вентилятором к общедомовой системе вентиляции, если такое решение не предусмотрено проектом здания.

При неправильной организации воздухообмена может нарушаться работа вентиляционной системы, а запахи и загрязненный воздух могут поступать в соседние квартиры пояснил юрист

При этом не каждая установка вытяжки считается переустройством. Согласно Жилищному кодексу РФ, к нему относятся установка, замена или перенос оборудования, если проведенные работы требуют внесения изменений в технический паспорт помещения.

Если работы признают самовольным переустройством квартиры в многоквартирном доме, собственнику может грозить штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей. Кроме того, его могут обязать вернуть помещение в прежнее состояние.

Если требование не будет исполнено в установленный срок, дело может дойти до суда. Матюшенков также предупредил, что при нарушении требований безопасности при использовании газовой плиты из-за установки вытяжки подачу газа в квартиру могут приостановить.