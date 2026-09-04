Юрист Манько: за кражу вещей из отеля на 2,5 тысячи рублей полагается штраф

Юрист объяснил, какие вещи нельзя забирать из номера отеля Юрист Манько: за кражу вещей из отеля на 2,5 тысячи рублей полагается штраф

Москва4 сен Вести.Если стоимость многоразовых вещей из номера отеля, которые присвоил турист, превышает 2,5 тысячи рублей, то его могут оштрафовать. Об этом предупредил юрист Александр Манько в комментарии "Абзацу".

После оплаты проживания вам принадлежат только расходные материалы одноразового использования объяснил эксперт

Речь идет о флаконах с гелем для душа, одноразовых тапочках, зубных щетках, расческах, ручках и блокнотах, а также о кофе в индивидуальной упаковке.

Юрист пояснил, что если турист забрал иные вещи из номера, и их стоимость превышает 2,5 тысячи рублей, то туриста могут обвинить в хищении и предъявить штраф. Он уточнил, что в тех случаях, когда сумма украденного выше, могут привлечь к уголовной ответственности.

Ранее вице-президент Международной ассоциации медиаторов "Сила диалога" Дмитрий Хрулев рассказал, в каких случаях можно отказаться от тура и вернуть деньги.