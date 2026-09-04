Москва4 сенВести.Если стоимость многоразовых вещей из номера отеля, которые присвоил турист, превышает 2,5 тысячи рублей, то его могут оштрафовать. Об этом предупредил юрист Александр Манько в комментарии "Абзацу".
После оплаты проживания вам принадлежат только расходные материалы одноразового использованияобъяснил эксперт
Речь идет о флаконах с гелем для душа, одноразовых тапочках, зубных щетках, расческах, ручках и блокнотах, а также о кофе в индивидуальной упаковке.
Юрист пояснил, что если турист забрал иные вещи из номера, и их стоимость превышает 2,5 тысячи рублей, то туриста могут обвинить в хищении и предъявить штраф. Он уточнил, что в тех случаях, когда сумма украденного выше, могут привлечь к уголовной ответственности.
Ранее вице-президент Международной ассоциации медиаторов "Сила диалога" Дмитрий Хрулев рассказал, в каких случаях можно отказаться от тура и вернуть деньги.