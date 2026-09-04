Эксперт Хрулев: в случае болезни можно отказаться от тура и вернуть деньги

Эксперт рассказал, в каких случаях можно отказаться от тура и вернуть деньги Эксперт Хрулев: в случае болезни можно отказаться от тура и вернуть деньги

Москва4 сен Вести.Клиент имеет право отказаться от туристического тура до его начала, если у него есть уважительные причины. Одной из них является собственная болезнь, заявил вице-президент Международной ассоциации медиаторов "Сила диалога" Дмитрий Хрулев в разговоре с RT.

Собственная болезнь прямо названа законом обстоятельством, мешающим поездке. Болезнь родственника оценивают по ее влиянию на выезд клиента и по условиям полиса от невыезда сказал он

По словам собеседника издания, для подтверждения своих слов необходимо предоставить справку, выписку или медицинское заключение с датами лечения и противопоказаниями к поездке. Если речь идет о болезни близкого родственника, понадобятся свидетельство о родстве и сведения о госпитализации либо необходимости ухода. К обращению также прикладывают договор, чек и реквизиты счета.

Хрулев добавил, что уважительными причинами также считаются травма, отказ в визе, мобилизация, изменение сроков, непредвиденный рост транспортных тарифов и ухудшение условий путешествия.

Требование о расторжении направляют туроператору сразу, сохранив подтверждение вручения. Возвращают цену тура за вычетом расходов по заказу, подтвержденных бронями, счетами и платежами пояснил специалист

Эксперт уточнил, что страховщик может отказать в возврате средств, если случай исключен из перечня рисков, срок обращения пропущен или нет медицинских подтверждений. Туроператор в свою очередь имеет право удержать всю цену только если в том же размере понес расходы до получения требования. Заранее установленный штраф сам по себе такого не предусматривает не дает.