Юрист Русяев разъяснил случаи, когда можно не платить за еду в ресторане

Юрист Русяев назвал основания для отказа от оплаты блюда в ресторане Юрист Русяев разъяснил случаи, когда можно не платить за еду в ресторане

Москва11 июн Вести.Юрист Русяев разъяснил RT ситуации, когда гость может отказаться от оплаты блюда в ресторане. Он подчеркнул, что отношения посетителя с заведением регламентируются законом "О защите прав потребителей" и правилами оказания услуг общественного питания.

По сути, при посещении заведения гость заключает с рестораном договор на предоставление услуг, который можно расторгнуть при несоблюдении заведением ряда правил: если блюдо не отвечает заявленному в меню составу, весу, способу приготовления, а также требованиям безопасности.

К недостаткам блюда относятся посторонний предмет в тарелке, испорченные продукты, расхождение с описанием из меню и нарушение технологии, из-за которого еда непригодна, подчеркнул специалист.

Все эти недостатки подпадают под нарушение статьи 29 "О защите прав потребителей". При существенном недостатке посетитель вправе отказаться от исполнения договора и не оплачивать блюдо, попросить переделать блюдо без доплаты или снизить цену.

Обнаружив недостаток, не доедайте блюдо - оно становится вашим доказательством. Зафиксируйте проблему на фото и видео, сравните с описанием в меню поделился юрист

Далее позовите администратора и опишите проблему при свидетелях, оформите письменную претензию на имя руководителя предприятия, один из экземпляров которой оставьте в ресторане, а второй завизируйте и возьмите с собой.

При отравлении нужно не только сохранить чек ресторана, но и обратиться к врачу, чтобы доказать факт посещения и нанесенный вред здоровью.

По словам эксперта, субъективное мнение – вкус, желание передумать после заказа, сытость, излишняя острота блюда и иные "вкусовые предпочтения" посетителя не являются основанием для возврата денег.