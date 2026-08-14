В РСТ заявили о миллиардной задолженности туроператоров за отмену поездок в Крым

Туроператоры должны вернуть россиянам миллиарды рублей за отмену путевок в Крым В РСТ заявили о миллиардной задолженности туроператоров за отмену поездок в Крым

Москва14 авг Вести.Задолженность туроператоров перед россиянами, которым отменили путевки в Крым, составляет несколько миллиардов рублей. В Российском союза туриндустрии считают, что со временем все деньги туристам будут возвращены, заявил в интервью ИС "Вести" член правления РСТ Сергей Ромашкин.

По его словам, отели, туроператоры и граждане должны компромиссным путем определить сроки возврата сумм за отмененные поездки.

Мы оцениваем, что задолженность перед туристами составляет навскидку несколько миллиардов рублей. Конечно, рано или поздно все эти деньги будут возвращены туристам, тут сомнений нет… [Это] зависит от возможностей того или иного предприятия, отеля, туроператора, какой-то коммерческой компании сказал Ромашкин

Часть туроператоров, чтобы найти выход из ситуации, предлагают клиентам перенести сроки поездки либо перенести путевку на другое направление.

Например, вы отказались ехать в Крым, но вы готовы ехать в какое-то другое место по России: в Анапу или в Ейск можно эти деньги потратить добавил он

В РСТ считают, что коммерческие компании и туроператоры могут закончить с возвратами денег россиянам до середины ноября.