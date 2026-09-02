Юрист Нечаева: за ночную уборку с пылесосом и стиральной машиной грозит штраф

Юрист объяснила, за что могут оштрафовать любителей ночной уборки Юрист Нечаева: за ночную уборку с пылесосом и стиральной машиной грозит штраф

Москва2 сен Вести.Любителям ночной уборки может грозить штраф из-за применения в ночные часы стиральной машины, пылесоса или другой шумной техники. Об этом предупредила юрист Екатерина Нечаева в комментарии изданию "Абзац".

Юрист напомнила, что в России предусмотрена административная ответственность за запуск громкой техники в запрещенные часы (статья 3.13 Кодекса об административных правонарушениях).

Уборка в ночное время с использованием пылесоса или стиральной машины нарушает закон о тишине. Никакой уголовной ответственности за это быть не может, только административный штраф в соответствии с законодательством Москвы рассказала эксперт

По словам Нечаевой, в Москве размер штрафа составляет от одной до трех тысяч рублей.

Со слов юриста следует, что штрафы также могут грозить за использование ночью посудомоечных машин, блендеров и миксеров, ведь в законе сказано о самом факте шума вне зависимости от того, какими именно устройствами он вызван.

Ранее ИС "Вести" сообщала, до скольких часов можно шуметь в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и других регионах.