Закон о тишине в 2026 году: до скольких часов можно шуметь в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и других регионах

Шумный ремонт, громкая музыка, лай собак и ночные вечеринки могут стать поводом для жалоб и штрафов. Разберем, до скольких часов можно шуметь в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и других регионах в 2026 году, какие ограничения действуют для ремонтных работ, что считается нарушением закона и куда обращаться, если соседи регулярно мешают отдыху.

Что такое закон о тишине и где он действует

Закон о тишине — это региональные требования, которые определяют, когда и как сильно можно шуметь. Они устанавливают время для ремонтных работ, дневного отдыха ("тихого часа") и ночного покоя. Эти правила действуют не только в квартирах, но и во дворах, и на других территориях рядом с домами. Если шум превышает нормы в запрещенное время — это нарушение.

В России пока нет единого федерального закона о тишине. В 2025 году Госдума отклонила такой законопроект. Сейчас каждый регион устанавливает свои правила, потому что условия в больших городах и маленьких поселках отличаются.

Отдельного федерального закона для частных домов и дач тоже нет: владельцы должны соблюдать правила своего региона.

Что считается нарушением

Нарушением закона о тишине считается любой громкий или регулярный шум, который мешает людям в запрещенное региональными правилами время. За это грозит штраф.

Музыкальный инструмент Фото: Unsplash

Чаще всего жалобы поступают на:

громкую музыку, телевизор, крики, пение;

ремонтные работы и стройку в неположенные часы;

ночную перестановку мебели;

работающую сигнализацию;

петарды и фейерверки;

лай или вой собак;

шум от магазинов, кафе или стройплощадок;

другие бытовые звуки, если они слишком громкие.

В каждом регионе перечень может быть своим. Но закон часто не ограничивается списком: нарушением может стать любой шум, который регулярно мешает соседям.

В большинстве регионов допустимый уровень днем до 55 дБ (как негромкий разговор), ночью до 45 дБ. Для сравнения: крик — это 90–100 дБ.

Ограничения не действуют, если шум связан с обеспечением безопасности и порядка, аварийными работами, ликвидацией последствий стихийных бедствий. Также обычно не считаются нарушением естественные бытовые звуки: плач ребенка, шаги, шум воды, ведь они неизбежны в многоквартирном доме. А еще в московских жилых домах, которые только что построены, в течение полутора лет после сдачи разрешены шумные работы днем, но ночью запрет остается.

До скольких можно шуметь

Ремонт Фото: Unsplash

Когда шуметь нельзя

Территория Будние дни Выходные и праздники Дневной “тихий час” Москва Шум запрещен с 23.00 до 07.00. Ремонтные работы разрешены с 09.00 до 19.00 Шум запрещен с 23.00 до 07.00. Ремонт в воскресенье и праздники запрещен Режим тишины с 13.00 до 15.00 Московская область Запрещено с 21.00 до 08.00 Суббота: запрещено шуметь с 22.00 до 10.00. В воскресенье и праздники запрещено круглосуточно 13.00–15.00 Санкт-Петербург Запрещено с 22.00 до 08.00 Запрещено с 22.00 до 08.00, дополнительно с 08.00 до 12.00 действует ограничение в многоквартирных домах Режим тишины не установлен Ленинградская область Запрещено с 21.00 до 08.00 Суббота, воскресенье и праздники: запрещено с 22.00 до 10.00 Соблюдение тишины с 13.00 до 15.00

Закон о тишине в Москве

В Москве правила тишины установлены городским законом № 42 “О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве”, а также нормами санитарного и жилищного законодательства. Согласно этим документам, действуют такие ограничения:

С 23.00 до 7.00 запрещены любые громкие звуки: музыка, крики, петарды и т.п.

Ремонтные работы нельзя проводить с 19.00 до 9.00, а также с 13.00 до 15.00 ("тихий час"). В воскресенье и праздничные дни ремонт полностью запрещен. В будни и субботу ремонтные работы разрешены с 9.00 до 19.00 с перерывом на "тихий час".

Тихий час Фото: Unsplash

Закон о тишине в Московской области

Здесь действует закон № 16/2014-ОЗ. Он распространяется на квартиры и частные дома.

Время запрета зависит от дня:

Будни (пн–пт): нельзя шуметь с 21.00 до 8.00, а также с 13.00 до 15.00 ("тихий час").

Суббота: запрет с 22.00 до 10.00, “тихий час” — с 13.00 до 15.00.

Воскресенье и праздники: шуметь запрещено круглосуточно.

Закон о тишине в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге правила тишины прописаны в городском законе об административных нарушениях.

С 22.00 до 8.00 запрещено:

громко включать музыку, телевизор, колонки (в квартирах, машинах, кафе, магазинах);

кричать, свистеть, стучать, передвигать мебель, петь, играть на инструментах;

запускать петарды и фейерверки (кроме новогодней ночи с 23.00 до 4.00);

делать ремонт, строительные и погрузочные работы.

Салюты Фото: Unsplash

По выходным и праздникам действует дополнительный запрет: с 8.00 до 12.00 шуметь в многоквартирных домах тоже нельзя. Исключение — аварийные и ремонтные работы, которые занимают меньше часа в день.

Закон о тишине в Ленинградской области

В Ленинградской области действует закон № 143-оз "Об отдельных вопросах обеспечения права граждан на покой и тишину <...>". Он защищает право жителей на отдых и определяет наказание. Закон распространяется на квартиры, дворы, общественные места, больницы, школы, гостиницы и санатории.

Когда шуметь нельзя:

Будни – с 21.00 до 8.00.

Суббота – с 22.00 до 10.00.

Воскресенье и праздники – с 22.00 до 10.00, ремонтные работы в эти дни полностью запрещены.

Ежедневно с 13.00 до 15.00 – "тихий час".

Разрешенное время для шумных работ:

в будни – с 8.00 до 13.00 и с 15.00 до 20.00;

в субботу – с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 22.00.

Что запрещено:

громкая музыка, телевизор, колонки (в машинах, кафе, магазинах – тоже);

крики, свист, пение, топот, игра на инструментах;

петарды и фейерверки (кроме новогодней ночи);

длительный лай или вой собак;

работающая автомобильная сигнализация без присмотра.

Часы тишины в других регионах России

Сигнализация Фото: Unsplash

Регион Будние дни Выходные и праздничные дни Дневной “тихий час” Краснодарский край с 23.00 до 8.00 с 23.00 до 10.00 с 13.00 до 15.00 (ежедневно) Красноярский край с 22.00 до 9.00 с 22.00 до 09.00; в воскресенье — круглосуточно не установлен Нижегородская область с 22.00 до 7.00 с 23.00 до 10.00 с 12.30 до 15.00 (ежедневно) Свердловская область с 23.00 до 8.00 пятница, выходные и праздники — с 18.00 до 11.00 с 13.00 до 15.00 (ежедневно) Самарская область 22.00–08.00 (1 сентября – 31 мая); 23.00–08.00 (1 июня – 31 августа) 22.00–10.00 (1 сентября – 31 мая); 23.00–10.00 (1 июня – 31 августа) с 13.00 до 15.00 (ежедневно) Республика Татарстан с 22.00 до 6.00 с 22.00 до 9.00 не установлен Алтайский край с 22.00 до 8.00 с 22.00 до 9.00 с 13.00 до 15.00 (ежедневно) Пермский край с 22.00 до 7.00 с 22.00 до 9.00 с 13.00 до 15.00 (ежедневно) Новосибирская область с 22.00 до 7.00 с 22.00 до 9.00 с 13.00 до 14.00 (ежедневно) Челябинская область с 22.00 до 6.00 с 23.00 до 8.00 не установлен Ростовская область с 23.00 до 7.00 с 23.00 до 8.00 не установлен Воронежская область с 22.00 до 7.00 воскресенье и нерабочие праздничные дни — запрещены шумные работы с 13.00 до 15.00 (по будним дням) Волгоградская область с 22.00 до 7.00 с 22.00 до 07.00; в воскресенье и нерабочие праздники ремонтные работы запрещены весь день не установлен Омская область с 22.00 до 8.00 с 22.00 до 8.00 с 13.00 до 14.00 Саратовская область с 21.00 до 8.00 (ежедневно) с 21.00 до 8.00 (ежедневно) не установлен Республика Башкортостан с 23.00 до 7.00 с 23.00 до 9.00 с 13.00 до 15.00 Иркутская область с 23.00 до 7.00 с 23.00 до 07.00 не установлен

Когда можно делать ремонт по закону о тишине

Это время зависит от региона. Например, в Москве ремонтные работы разрешены по будням и субботам с 09.00 до 19.00 с обязательным перерывом на “тихий час” с 13.00 до 15.00. Аналогичный режим действует и в Московской области. В воскресенье и нерабочие праздничные дни проводить шумный ремонт запрещено. Для новостроек предусмотрено исключение: в течение полутора лет после ввода дома в эксплуатацию ремонтные работы допускаются ежедневно с 07.00 до 23.00.

Что делать, если соседи нарушают закон о тишине

Если шум соседей нарушает покой, важно действовать последовательно и фиксировать каждый шаг.

Как зафиксировать шум и собрать доказательства

Соседи Фото: Unsplash

Перед тем как жаловаться, нужно собрать доказательства. Это поможет добиться результата.

Дневник нарушений. Важно записывать, когда и сколько шумели, что именно делали (музыка, ремонт, крики).

Показания соседей. Попросить других жильцов письменно подтвердить, что они тоже слышали шум.

Переписка с нарушителем. Лучше сохранить сообщения с просьбой вести себя тише.

Копии обращений. Надо сохранить все заявления в управляющую компанию (УК), протоколы полиции и ответы на них.

Куда обращаться и жаловаться на нарушение тишины

Разговор с соседями. Сначала стоит попробовать решить вопрос мирно. Спокойно объяснить, что шум мешает. Часто люди не знают, что их слышно, и после вежливой просьбы перестают шуметь. Жалоба в управляющую компанию или ТСЖ. Если ситуация повторяется регулярно, стоит заполнить письменное заявление в УК. Нужно указать даты, время и характер шума. УК обязана провести проверку. Вызов полиции. Это лучший способ бороться с ночным шумом. Нужно звонить в 102 или 112 каждый раз, когда шумят в запрещенное время. Полиция обязана составить протокол. Если шумят постоянно, можно написать заявление участковому. Он опросит свидетелей и примет меры. Жалоба в администрацию или жилищную инспекцию. Если полиция и УК не помогают, можно подать заявление в районную администрацию или жилищную инспекцию. Стоит приложить собранные доказательства. Они могут провести проверку и выдать предписание. Роспотребнадзор. Если шум беспокоит и днем и кажется, что он слишком громкий, можно подать заявление в управление Роспотребнадзора. Сотрудники придут с проверкой и сделают замеры уровня шума в вашей квартире. Это платная процедура, но ее результаты станут официальным доказательством для суда. Коллективная жалоба или суд. Если ничего не помогает, можно объединиться с соседями и подать коллективную жалобу. Если шум продолжается, можно подать иск в суд о компенсации морального вреда. К иску стоит приложить все записи, протоколы полиции, акты замеров и показания свидетелей.

Штрафы за нарушение закона о тишине в 2026 году

Штрафы Фото: Unsplash

Размер штрафа зависит от региона и того, кто шумит. При повторных нарушениях важно собирать доказательства: записи, копии заявлений и ответы от органов. Это пригодится для жалоб в УК, собственнику или в суд.

В Москве:

граждане — штраф 1 000–2 000 рублей или предупреждение;

должностные лица — 4 000–8 000 рублей;

организации — 40 000–80 000 рублей.

В Московской области:

граждане — предупреждение или 1 000–3 000 рублей;

должностные лица — 5 000–10 000 рублей;

организации — 20 000–50 000 рублей.

При повторном нарушении в течение года:

граждане платят 4 000 рублей, за третье и далее — 5 000 рублей;

для организаций штрафы тоже растут, кроме того, суд может приостановить работу ИП или компании на срок до 90 дней.

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