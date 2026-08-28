Шумный ремонт, громкая музыка, лай собак и ночные вечеринки могут стать поводом для жалоб и штрафов. Разберем, до скольких часов можно шуметь в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и других регионах в 2026 году, какие ограничения действуют для ремонтных работ, что считается нарушением закона и куда обращаться, если соседи регулярно мешают отдыху.
Что такое закон о тишине и где он действует
Закон о тишине — это региональные требования, которые определяют, когда и как сильно можно шуметь. Они устанавливают время для ремонтных работ, дневного отдыха ("тихого часа") и ночного покоя. Эти правила действуют не только в квартирах, но и во дворах, и на других территориях рядом с домами. Если шум превышает нормы в запрещенное время — это нарушение.
В России пока нет единого федерального закона о тишине. В 2025 году Госдума отклонила такой законопроект. Сейчас каждый регион устанавливает свои правила, потому что условия в больших городах и маленьких поселках отличаются.
Отдельного федерального закона для частных домов и дач тоже нет: владельцы должны соблюдать правила своего региона.
Что считается нарушением
Нарушением закона о тишине считается любой громкий или регулярный шум, который мешает людям в запрещенное региональными правилами время. За это грозит штраф.
Чаще всего жалобы поступают на:
- громкую музыку, телевизор, крики, пение;
- ремонтные работы и стройку в неположенные часы;
- ночную перестановку мебели;
- работающую сигнализацию;
- петарды и фейерверки;
- лай или вой собак;
- шум от магазинов, кафе или стройплощадок;
- другие бытовые звуки, если они слишком громкие.
В каждом регионе перечень может быть своим. Но закон часто не ограничивается списком: нарушением может стать любой шум, который регулярно мешает соседям.
В большинстве регионов допустимый уровень днем до 55 дБ (как негромкий разговор), ночью до 45 дБ. Для сравнения: крик — это 90–100 дБ.
Ограничения не действуют, если шум связан с обеспечением безопасности и порядка, аварийными работами, ликвидацией последствий стихийных бедствий. Также обычно не считаются нарушением естественные бытовые звуки: плач ребенка, шаги, шум воды, ведь они неизбежны в многоквартирном доме. А еще в московских жилых домах, которые только что построены, в течение полутора лет после сдачи разрешены шумные работы днем, но ночью запрет остается.
До скольких можно шуметь
Когда шуметь нельзя
|Территория
|Будние дни
|Выходные и праздники
|Дневной “тихий час”
|Москва
|Шум запрещен с 23.00 до 07.00. Ремонтные работы разрешены с 09.00 до 19.00
|Шум запрещен с 23.00 до 07.00. Ремонт в воскресенье и праздники запрещен
|Режим тишины с 13.00 до 15.00
|Московская область
|Запрещено с 21.00 до 08.00
|Суббота: запрещено шуметь с 22.00 до 10.00. В воскресенье и праздники запрещено круглосуточно
|13.00–15.00
|Санкт-Петербург
|Запрещено с 22.00 до 08.00
|Запрещено с 22.00 до 08.00, дополнительно с 08.00 до 12.00 действует ограничение в многоквартирных домах
|Режим тишины не установлен
|Ленинградская область
|Запрещено с 21.00 до 08.00
|Суббота, воскресенье и праздники: запрещено с 22.00 до 10.00
|Соблюдение тишины с 13.00 до 15.00
Закон о тишине в Москве
В Москве правила тишины установлены городским законом № 42 “О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве”, а также нормами санитарного и жилищного законодательства. Согласно этим документам, действуют такие ограничения:
- С 23.00 до 7.00 запрещены любые громкие звуки: музыка, крики, петарды и т.п.
- Ремонтные работы нельзя проводить с 19.00 до 9.00, а также с 13.00 до 15.00 ("тихий час"). В воскресенье и праздничные дни ремонт полностью запрещен. В будни и субботу ремонтные работы разрешены с 9.00 до 19.00 с перерывом на "тихий час".
Закон о тишине в Московской области
Здесь действует закон № 16/2014-ОЗ. Он распространяется на квартиры и частные дома.
Время запрета зависит от дня:
- Будни (пн–пт): нельзя шуметь с 21.00 до 8.00, а также с 13.00 до 15.00 ("тихий час").
- Суббота: запрет с 22.00 до 10.00, “тихий час” — с 13.00 до 15.00.
- Воскресенье и праздники: шуметь запрещено круглосуточно.
Закон о тишине в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге правила тишины прописаны в городском законе об административных нарушениях.
С 22.00 до 8.00 запрещено:
- громко включать музыку, телевизор, колонки (в квартирах, машинах, кафе, магазинах);
- кричать, свистеть, стучать, передвигать мебель, петь, играть на инструментах;
- запускать петарды и фейерверки (кроме новогодней ночи с 23.00 до 4.00);
- делать ремонт, строительные и погрузочные работы.
По выходным и праздникам действует дополнительный запрет: с 8.00 до 12.00 шуметь в многоквартирных домах тоже нельзя. Исключение — аварийные и ремонтные работы, которые занимают меньше часа в день.
Закон о тишине в Ленинградской области
В Ленинградской области действует закон № 143-оз "Об отдельных вопросах обеспечения права граждан на покой и тишину <...>". Он защищает право жителей на отдых и определяет наказание. Закон распространяется на квартиры, дворы, общественные места, больницы, школы, гостиницы и санатории.
Когда шуметь нельзя:
- Будни – с 21.00 до 8.00.
- Суббота – с 22.00 до 10.00.
- Воскресенье и праздники – с 22.00 до 10.00, ремонтные работы в эти дни полностью запрещены.
- Ежедневно с 13.00 до 15.00 – "тихий час".
Разрешенное время для шумных работ:
- в будни – с 8.00 до 13.00 и с 15.00 до 20.00;
- в субботу – с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 22.00.
Что запрещено:
- громкая музыка, телевизор, колонки (в машинах, кафе, магазинах – тоже);
- крики, свист, пение, топот, игра на инструментах;
- петарды и фейерверки (кроме новогодней ночи);
- длительный лай или вой собак;
- работающая автомобильная сигнализация без присмотра.
Часы тишины в других регионах России
|Регион
|Будние дни
|Выходные и праздничные дни
|Дневной “тихий час”
|Краснодарский край
|с 23.00 до 8.00
|с 23.00 до 10.00
|с 13.00 до 15.00 (ежедневно)
|Красноярский край
|с 22.00 до 9.00
|с 22.00 до 09.00; в воскресенье — круглосуточно
|не установлен
|Нижегородская область
|с 22.00 до 7.00
|с 23.00 до 10.00
|с 12.30 до 15.00 (ежедневно)
|Свердловская область
|с 23.00 до 8.00
|пятница, выходные и праздники — с 18.00 до 11.00
|с 13.00 до 15.00 (ежедневно)
|Самарская область
|22.00–08.00 (1 сентября – 31 мая); 23.00–08.00 (1 июня – 31 августа)
|22.00–10.00 (1 сентября – 31 мая); 23.00–10.00 (1 июня – 31 августа)
|с 13.00 до 15.00 (ежедневно)
|Республика Татарстан
|с 22.00 до 6.00
|с 22.00 до 9.00
|не установлен
|Алтайский край
|с 22.00 до 8.00
|с 22.00 до 9.00
|с 13.00 до 15.00 (ежедневно)
|Пермский край
|с 22.00 до 7.00
|с 22.00 до 9.00
|с 13.00 до 15.00 (ежедневно)
|Новосибирская область
|с 22.00 до 7.00
|с 22.00 до 9.00
|с 13.00 до 14.00 (ежедневно)
|Челябинская область
|с 22.00 до 6.00
|с 23.00 до 8.00
|не установлен
|Ростовская область
|с 23.00 до 7.00
|с 23.00 до 8.00
|не установлен
|Воронежская область
|с 22.00 до 7.00
|воскресенье и нерабочие праздничные дни — запрещены шумные работы
|с 13.00 до 15.00 (по будним дням)
|Волгоградская область
|с 22.00 до 7.00
|с 22.00 до 07.00; в воскресенье и нерабочие праздники ремонтные работы запрещены весь день
|не установлен
|Омская область
|с 22.00 до 8.00
|с 22.00 до 8.00
|с 13.00 до 14.00
|Саратовская область
|с 21.00 до 8.00 (ежедневно)
|с 21.00 до 8.00 (ежедневно)
|не установлен
|Республика Башкортостан
|с 23.00 до 7.00
|с 23.00 до 9.00
|с 13.00 до 15.00
|Иркутская область
|с 23.00 до 7.00
|с 23.00 до 07.00
|не установлен
Когда можно делать ремонт по закону о тишине
Это время зависит от региона. Например, в Москве ремонтные работы разрешены по будням и субботам с 09.00 до 19.00 с обязательным перерывом на “тихий час” с 13.00 до 15.00. Аналогичный режим действует и в Московской области. В воскресенье и нерабочие праздничные дни проводить шумный ремонт запрещено. Для новостроек предусмотрено исключение: в течение полутора лет после ввода дома в эксплуатацию ремонтные работы допускаются ежедневно с 07.00 до 23.00.
Что делать, если соседи нарушают закон о тишине
Если шум соседей нарушает покой, важно действовать последовательно и фиксировать каждый шаг.
Как зафиксировать шум и собрать доказательства
Перед тем как жаловаться, нужно собрать доказательства. Это поможет добиться результата.
- Дневник нарушений. Важно записывать, когда и сколько шумели, что именно делали (музыка, ремонт, крики).
- Показания соседей. Попросить других жильцов письменно подтвердить, что они тоже слышали шум.
- Переписка с нарушителем. Лучше сохранить сообщения с просьбой вести себя тише.
- Копии обращений. Надо сохранить все заявления в управляющую компанию (УК), протоколы полиции и ответы на них.
Куда обращаться и жаловаться на нарушение тишины
- Разговор с соседями. Сначала стоит попробовать решить вопрос мирно. Спокойно объяснить, что шум мешает. Часто люди не знают, что их слышно, и после вежливой просьбы перестают шуметь.
- Жалоба в управляющую компанию или ТСЖ. Если ситуация повторяется регулярно, стоит заполнить письменное заявление в УК. Нужно указать даты, время и характер шума. УК обязана провести проверку.
- Вызов полиции. Это лучший способ бороться с ночным шумом. Нужно звонить в 102 или 112 каждый раз, когда шумят в запрещенное время. Полиция обязана составить протокол. Если шумят постоянно, можно написать заявление участковому. Он опросит свидетелей и примет меры.
- Жалоба в администрацию или жилищную инспекцию. Если полиция и УК не помогают, можно подать заявление в районную администрацию или жилищную инспекцию. Стоит приложить собранные доказательства. Они могут провести проверку и выдать предписание.
- Роспотребнадзор. Если шум беспокоит и днем и кажется, что он слишком громкий, можно подать заявление в управление Роспотребнадзора. Сотрудники придут с проверкой и сделают замеры уровня шума в вашей квартире. Это платная процедура, но ее результаты станут официальным доказательством для суда.
- Коллективная жалоба или суд. Если ничего не помогает, можно объединиться с соседями и подать коллективную жалобу. Если шум продолжается, можно подать иск в суд о компенсации морального вреда. К иску стоит приложить все записи, протоколы полиции, акты замеров и показания свидетелей.
Штрафы за нарушение закона о тишине в 2026 году
Размер штрафа зависит от региона и того, кто шумит. При повторных нарушениях важно собирать доказательства: записи, копии заявлений и ответы от органов. Это пригодится для жалоб в УК, собственнику или в суд.
В Москве:
- граждане — штраф 1 000–2 000 рублей или предупреждение;
- должностные лица — 4 000–8 000 рублей;
- организации — 40 000–80 000 рублей.
В Московской области:
- граждане — предупреждение или 1 000–3 000 рублей;
- должностные лица — 5 000–10 000 рублей;
- организации — 20 000–50 000 рублей.
При повторном нарушении в течение года:
- граждане платят 4 000 рублей, за третье и далее — 5 000 рублей;
- для организаций штрафы тоже растут, кроме того, суд может приостановить работу ИП или компании на срок до 90 дней.
Вопросы и ответы о законе о тишине
- 01Можно ли громко слушать музыку днем?
— Слушать музыку днем разрешено как в будние, так и в выходные дни, если уровень шума не превышает установленные нормы, обычно до 30 дБ. В большинстве регионов громкие звуки допускаются примерно с 07.00 до 23.00, однако точные часы могут различаться в зависимости от местного законодательства. Эти правила действуют круглый год, независимо от сезона.
- 02Можно ли шуметь в субботу, воскресенье и праздники?
— Возможность проводить шумные работы в выходные и праздничные дни зависит от региона. В каждом субъекте РФ действуют собственные правила, определяющие часы, когда разрешено сверлить, использовать перфоратор и выполнять ремонт. Например, в Воронежской области ремонтные работы допускаются с 07:00 до 22:00. При этом региональный закон не устанавливает отдельного режима для субботы или праздничных дней, поэтому указанные ограничения действуют в общем порядке.
- 03Распространяется ли закон о тишине на лай собак?
— Да, лай собак может быть признан нарушением закона. В большинстве регионов России он прямо приравнивается к шуму, нарушающему покой граждан. Ответственность несет владелец животного.
- 04Нужно ли измерять уровень шума перед обращением в полицию?
— Для вызова полиции и привлечения соседей к ответственности за ночной шум замеры не нужны. Главное — зафиксировать факт нарушения в запрещенное время. Замеры — это уже следующий уровень, для суда или жалоб в другие инстанции.