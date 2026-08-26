Две семьи из Ачинска отсудили у турфирмы около миллиона за испорченный отдых Суд в Красноярском крае обязал турфирму выплатить миллион недовольным туристам

Москва26 авг Вести.Жители города Ачинска в Красноярском крае выиграли суд у турфирмы, отказавшейся возмещать ущерб за испорченный отдых. Об этом сообщает "Российская газета".

Согласно информации источника, путешественники купили путевки за 740 000 рублей для отдыха заграницей. Однако по приезду выяснилось, что условия кардинально отличались от картинки – они столкнулись с грязью, плесенью, мусором и неработающей техникой с сантехникой.

После обращения к турагенту и туроператору с требованиями сменить отель ситуация не изменилась. Исправлять недостатки в отеле не стали. В результате россиянами было принято решение сменить место проживания за свой счет.

После возвращения в Ачинск обе семьи подали иск к туроператору. Суд встал на сторону подавших заявление людей и взыскал с ответчика более 980 000 рублей компенсации стоимости отеля, неустойки, морального вреда и штрафа.

Решение вступило в силу.