Прокуратура наказала авиакомпанию за овербукинг в аэропорту Минеральных Вод Нарушения прав пассажиров выявили в аэропорту Минеральных Вод

Москва2 июн Вести.Проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей в деятельности авиакомпании "Ютэйр" выявила нарушения после обращения пассажиров, пострадавших из-за овербукинга, сообщает Южная транспортная прокуратура.

В январе 2026 года пассажирам, которые собирались вылететь из Минеральных Вод в Москву рейсом авиакомпании "Ютэйр" отказали в перелёте уже после регистрации из-за того, что число зарегистрированных пассажиров оказалось больше, чем мест в самолёте.

После жалобы пассажиров Минераловодская межрайонная транспортная прокуратура проверила, соблюдение авиакомпанией "Ютэйр" закона о защите прав потребителей.

По инициативе прокуратуры авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований) в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей говорится в сообщении

Выяснилось, что авиакомпания не имела права в одностороннем порядке отменять перевозку после того, как люди прошли регистрацию.