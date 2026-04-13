Москва13 апр Вести.Авиакомпания "Сибирь" (перевозчик S7) оштрафована на 45 тысяч рублей за овербукинг, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

Установлено, что в июле, октябре и ноябре 2025 года 13 пассажирам, следовавшим из Новосибирска в Екатеринбург, Тюмень, Улан-Удэ и Красноярск, неправомерно в одностороннем порядке отказано в реализации воздушной перевозки отметили в пресс-службе

Уточняется, что причиной отказа стало превышение числа зарегистрированных пассажиров над количеством посадочных мест из-за регистрации трансферных пассажиров другого стыковочного рейса.

Компанию привлекли к административной ответственности за оказание услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований, совершенное повторно и назначили штраф в 45 тысяч рублей.

В предыдущий раз S7 была оштрафована за овербукинг в конце марта. Авиаперевозчик был оштрафован на 75 тыс. рублей за отказ в полете 14 пассажирам.