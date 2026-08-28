Мошенники от имени УК сообщают о якобы нарушениях в работе газового оборудования

Россиян предупредили о мошенничестве под видом проверки газового оборудования Мошенники от имени УК сообщают о якобы нарушениях в работе газового оборудования

Москва28 авг Вести.Мошенники начали представляться сотрудниками управляющих компаний и газовых служб, сообщая жильцам о якобы выявленных утечках и других опасных нарушениях.

О новой схеме злоумышленников рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Мошенники обходят частные и многоквартирные дома либо оставляют в почтовых ящиках поддельные предписания. Угрожая отключить газ, они навязывают замену счетчиков, клапанов и дымоходов по стоимости, завышенной в 5-10 раз. В некоторых случаях аферисты получают предоплату за срочный ремонт и перестают выходить на связь.

Эксперты рекомендуют проверять графики технических работ на сайтах и информационных стендах управляющих организаций. У пришедших специалистов следует требовать удостоверение, а сведения о проверке уточнять в УК или аварийно-диспетчерской службе. Оплачивать услуги переводом на банковскую карту физического лица не следует.

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