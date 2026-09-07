Домашние заготовки могут обернуться штрафом до 50 тысяч рублей Адвокат Зорин: за нарушение правил хранения солений грозит штраф

Москва7 сен Вести.Хранение домашних солений само по себе не является нарушением, однако за несоблюдение правил пожарной безопасности при размещении банок россиянам может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Об этом "Абзацу" рассказал адвокат Александр Зорин.

Размер наказания зависит от характера нарушения и его последствий. В частности, технические, подвальные и другие подобные помещения нельзя использовать для хранения вещей, если это не предусмотрено требованиями, а пути эвакуации должны оставаться свободными, объяснил специалист.

При нарушении этих пунктов гражданин может быть привлечен к ответственности по профильной статье КоАП. Наказанием может стать штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если такое нарушение повлекло пожар и повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей рассказал Зорин

Кроме того, санитарные нормы запрещают захламлять подвалы, технические подполья, лестничные клетки и чердаки. За это гражданам может грозить штраф от 500 до одной тысячи рублей.

При этом отдельного запрета на хранение домашних заготовок в квартире, частном доме, на даче, в гараже или возле автомобиля законодательство не устанавливает. Однако их размещение не должно создавать угрозу безопасности или наносить ущерб общему имуществу.

Ранее стало известно, что неправильная установка кухонной вытяжки в многоквартирном доме может грозить штрафом в размере до 2,5 тысячи рублей. Наказание последует в том случае, если собственник нарушил требования к вентиляции.