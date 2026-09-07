Москва7 сенВести.Россияне в случае сомнений по начислению платы за ЖКУ могут обратиться в жилищную инспекцию, рассказала "Парламентской газете" зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Если есть сомнения в том, что вам правильно начислили, здесь главный орган, который контролирует вообще все платежи за ЖКУ, - это жилищные инспекции. Обращаться следует тудасказала депутат
Она добавила, что с вопросами начисления за ЖКУ можно обратиться еще в ФАС. Кроме того, россияне с низкими доходами могут рассчитывать на субсидию.