Депутат Разворотнева: с вопросами оплаты за ЖКУ надо обращаться в жилинспекцию

Россиянам напомнили, куда обращаться в случае сомнительной платежки за ЖКУ Депутат Разворотнева: с вопросами оплаты за ЖКУ надо обращаться в жилинспекцию

Москва7 сен Вести.Россияне в случае сомнений по начислению платы за ЖКУ могут обратиться в жилищную инспекцию, рассказала "Парламентской газете" зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Если есть сомнения в том, что вам правильно начислили, здесь главный орган, который контролирует вообще все платежи за ЖКУ, - это жилищные инспекции. Обращаться следует туда сказала депутат

Она добавила, что с вопросами начисления за ЖКУ можно обратиться еще в ФАС. Кроме того, россияне с низкими доходами могут рассчитывать на субсидию.