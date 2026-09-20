Член ОП Машаров: аферисты рассылают фишинговые ссылки в смс о долгах за ЖКУ

Мошенники начали рассылать россиянам фейковые сообщения о долгах за ЖКУ Член ОП Машаров: аферисты рассылают фишинговые ссылки в смс о долгах за ЖКУ

Москва20 сен Вести.В преддверии отопительного сезона злоумышленники рассылают гражданам сообщения с информацией о якобы имеющейся задолженности за коммунальные услуги, "зашивая" в них фишинговые ссылки, сообщило РИА Новости со ссылкой на члена комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгения Машарова.

В преддверии отопительного сезона мошенники рассылают смс-сообщения о якобы имеющемся долге за коммунальные услуги. В сообщении содержится поддельная ссылка на оплату несуществующего долга отметил общественник

Он уточнил, что, переходя по ссылке, жертва может перевести деньги на счета аферистов. Машаров порекомендовал обсуждать сомнительные сообщения с соседями и родственниками.