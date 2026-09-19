Мошенники придумали новый способ обмана россиян перед отопительным сезоном Юрист Соловьев рассказал о новом виде мошенничества перед отопительным сезоном

Москва19 сен Вести.В преддверии отопительного сезона выявлен новый вид мошенничества, рассказал РИА Новости заслуженный юрист России, руководитель проекта "Не дай себя обмануть" Иван Соловьев.

Аферисты звонят потенциальной жертве с подменного номера. Представляясь соседом, злоумышленник утверждает, что в доме будет произведен предварительный запуск отопления, и для этого специальные службы произведут пробную промывку труб.

Новый вид мошенничества в преддверии отопительного сезона практикуют мошенники говорится в сообщении

При этом аферист убеждает собеседника зарегистрироваться в чате жильцов дома и подать заявку, чтобы все прошло без аварий и максимально быстро.

Если человек соглашается, то ему приходит в мессенджере ссылка на вход в чат жильцов, а далее сценарий разворачивается по накатанной схеме: ввод кода или переход по ссылке.

После чего происходит кража аккаунта в мессенджере с последующей рассылкой всем контактам с просьбой о перечислении денег, звонки из якобы Росфинмониторинга, ЦБ, Роскомнадзора, ФСБ с информацией о выписанной доверенности и совершенном переводе на счет террористической организации предупреждает юрист

Эксперт советует уточнять информацию о плановых ремонтных работах или тестовом запуске отопления в ТСЖ или управляющей компании, чтобы не стать жертвой мошенников по такой схеме.

Соловьев также предостерегает от предложений неизвестных вступать в какие-либо чаты, проходить опросы, голосования, переходить по пересланным ссылкам и вводить коды от sms.