Москва19 сенВести.В преддверии отопительного сезона выявлен новый вид мошенничества, рассказал РИА Новости заслуженный юрист России, руководитель проекта "Не дай себя обмануть" Иван Соловьев.

Аферисты звонят потенциальной жертве с подменного номера. Представляясь соседом, злоумышленник утверждает, что в доме будет произведен предварительный запуск отопления, и для этого специальные службы произведут пробную промывку труб.

Новый вид мошенничества в преддверии отопительного сезона практикуют мошенники

говорится в сообщении

При этом аферист убеждает собеседника зарегистрироваться в чате жильцов дома и подать заявку, чтобы все прошло без аварий и максимально быстро.

Если человек соглашается, то ему приходит в мессенджере ссылка на вход в чат жильцов, а далее сценарий разворачивается по накатанной схеме: ввод кода или переход по ссылке.

После чего происходит кража аккаунта в мессенджере с последующей рассылкой всем контактам с просьбой о перечислении денег, звонки из якобы Росфинмониторинга, ЦБ, Роскомнадзора, ФСБ с информацией о выписанной доверенности и совершенном переводе на счет террористической организации

предупреждает юрист

Эксперт советует уточнять информацию о плановых ремонтных работах или тестовом запуске отопления в ТСЖ или управляющей компании, чтобы не стать жертвой мошенников по такой схеме.

Соловьев также предостерегает от предложений неизвестных вступать в какие-либо чаты, проходить опросы, голосования, переходить по пересланным ссылкам и вводить коды от sms.