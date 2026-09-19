Москва19 сенВести.В преддверии отопительного сезона выявлен новый вид мошенничества, рассказал РИА Новости заслуженный юрист России, руководитель проекта "Не дай себя обмануть" Иван Соловьев.
Аферисты звонят потенциальной жертве с подменного номера. Представляясь соседом, злоумышленник утверждает, что в доме будет произведен предварительный запуск отопления, и для этого специальные службы произведут пробную промывку труб.
Новый вид мошенничества в преддверии отопительного сезона практикуют мошенникиговорится в сообщении
При этом аферист убеждает собеседника зарегистрироваться в чате жильцов дома и подать заявку, чтобы все прошло без аварий и максимально быстро.
Если человек соглашается, то ему приходит в мессенджере ссылка на вход в чат жильцов, а далее сценарий разворачивается по накатанной схеме: ввод кода или переход по ссылке.
После чего происходит кража аккаунта в мессенджере с последующей рассылкой всем контактам с просьбой о перечислении денег, звонки из якобы Росфинмониторинга, ЦБ, Роскомнадзора, ФСБ с информацией о выписанной доверенности и совершенном переводе на счет террористической организациипредупреждает юрист
Эксперт советует уточнять информацию о плановых ремонтных работах или тестовом запуске отопления в ТСЖ или управляющей компании, чтобы не стать жертвой мошенников по такой схеме.
Соловьев также предостерегает от предложений неизвестных вступать в какие-либо чаты, проходить опросы, голосования, переходить по пересланным ссылкам и вводить коды от sms.