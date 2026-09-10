Мошенники взламывают аккаунты россиян под предлогом перерасчета платежей за ЖКУ

Мошенники начали взламывать аккаунты россиян под видом перерасчета за ЖКУ Мошенники взламывают аккаунты россиян под предлогом перерасчета платежей за ЖКУ

Москва10 сен Вести.Злоумышленники начали использовать тему перерасчета коммунальных платежей для взлома аккаунтов россиян в мессенджерах. Об этом предупредили в Управлении по борьбе с киберпреступностью МВД России.

По данным ведомства, мошенники создают закрытую группу и выдают себя за представителей энергосбытовой компании. Участникам сообщают о якобы проводимом перерасчете и просят подтвердить персональные данные, включая ФИО и дату рождения.

Затем злоумышленники заявляют о завершении проверки и предлагают перейти в чат-бот. Он запрашивает шестизначный код, необходимый для авторизации в аккаунте мессенджера.

Подобная атака нацелена на конкретного пользователя, а среди участников группы – боты, имитирующие действия реальных людей, чтобы создать иллюзию живого диалога говорится в сообщении управления в MAX

Для защиты аккаунта МВД рекомендует скрыть номер телефона и никнейм, ограничить доступ к фотографиям и видео профиля, запретить упоминание пользователя при пересылке сообщений и отключить возможность добавления в неизвестные чаты.

Ранее эксперты предупредили, что мошенники стали предлагать россиянам установить приложение, которое якобы предоставляет бесплатный доступ к высокоскоростным 5G-сетям.