Москва10 сенВести.Злоумышленники начали использовать тему перерасчета коммунальных платежей для взлома аккаунтов россиян в мессенджерах. Об этом предупредили в Управлении по борьбе с киберпреступностью МВД России.
По данным ведомства, мошенники создают закрытую группу и выдают себя за представителей энергосбытовой компании. Участникам сообщают о якобы проводимом перерасчете и просят подтвердить персональные данные, включая ФИО и дату рождения.
Затем злоумышленники заявляют о завершении проверки и предлагают перейти в чат-бот. Он запрашивает шестизначный код, необходимый для авторизации в аккаунте мессенджера.
Подобная атака нацелена на конкретного пользователя, а среди участников группы – боты, имитирующие действия реальных людей, чтобы создать иллюзию живого диалогаговорится в сообщении управления в MAX
Для защиты аккаунта МВД рекомендует скрыть номер телефона и никнейм, ограничить доступ к фотографиям и видео профиля, запретить упоминание пользователя при пересылке сообщений и отключить возможность добавления в неизвестные чаты.
Ранее эксперты предупредили, что мошенники стали предлагать россиянам установить приложение, которое якобы предоставляет бесплатный доступ к высокоскоростным 5G-сетям.