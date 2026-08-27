"Единая Россия" начала проверку готовности регионов к отопительному сезону "Единая Россия" ужесточила требования к деятельности коммунальных компаний

Москва27 авг Вести.Депутаты "Единой России" начали проверки готовности регионов к отопительному сезону. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Он отметил, что требования Госдумы к коммунальным компаниям будут ужесточены.

От управляющих компаний нужна ответственная работа с домами и жителями: своевременная проверка оборудования, устранение неисправностей и открытая информация о готовности к зиме сказал Пахомов на форуме партии

Депутат призвал не допускать ситуаций, когда о проблемах с ЖКХ становится известно только после начала отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) с 1 сентября 2027 года будут приходить в электронном виде на портале "Госуслуги".