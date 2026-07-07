За недействительную по вине нотариуса сделку есть компенсация Нотариус рассказал о компенсациях за ошибки в сделках с жильем

Москва7 июл Вести.Нотариусы также несут ответственность за ошибки, осуществленные при проведении сделок с недвижимостью. Об этом ИС "Вести" рассказал нотариус Александр Сагин.

По его мнению, возвращение обязательного нотариального удостоверения для сделок с недвижимостью между гражданами будет полезной мерой.

Безусловно, такая мера поможет, потому что нотариус обязан разъяснить гражданам все правовые последствия и соблюсти интересы всех [при совершении сделки]. Он разъясняет права, и он отвечает потом по сделке за ее законность. В случае, если потом по каким-то причинам признается сделка недействительной по вине нотариуса, то у нас действует многоступенчатая система защиты и ответственности. Сначала отвечает нотариус своей страховкой. Сейчас обычно все нотариусы страхуются на те суммы, которые позволяют компенсировать сделки с недвижимостью в случае признания их недействительными заявил он

Кроме того, отметил эксперт, по стоимости для покупателя нотариальная защита выгоднее, чем титульное страхование.

Титульное страхование, если его, например, вводить в обязательном порядке, то мы понимаем, что это 2-3% от цены сделки. Люди должны понимать, что будут платить по 300, 400 тысяч, а то и больше за страхование. Если мы говорим про нотариальную защиту, то, например, с учетом регионального тарифа в Москве это 30 тысяч рублей сказал эксперт

Ранее нотариус Ольга Иванова заявила, что занижение стоимости квартиры в договоре купли-продажи может привести к серьезным последствиям как для продавца, так и для покупателя.