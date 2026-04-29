Москва29 апр Вести.Нотариусы несут полную ответственность за ошибки при удостоверении сделок. Если в результате действий нотариуса был причинен ущерб, пострадавший вправе требовать возмещения убытков, рассказал ИС "Вести" президент Нотариальной палаты Омской области Андрей Зимницкий.

По его словам, нотариуса могут привлечь к гражданско-правовой и даже уголовной ответственности. В том числе, если ошибки были допущены при оформлении сделок по покупке, продаже или обмену объектов недвижимости, нотариус должен будет полностью компенсировать потери.

В случае ошибки нотариуса ущерб пострадавшей стороне полностью возмещается, независимо от размера. Возмещение происходит за счет многоуровневой системы страхования. Первый этап - возмещение за счет договора страхования гражданской ответственности самого нотариуса. В случае недостаточности наступает второй этап - за счет страхового возмещения по договору коллективного страхования, заключенного нотариальной палатой. В случае недостаточности возмещение происходит за счет личного имущества нотариуса. Но даже если этого не хватает, наступает четвертый этап - возмещение ущерба происходит за счет средств компенсационного фонда Федеральной нотариальной палаты рассказал Зимницкий

Ранее президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик сообщил, что нотариусы оказали участникам СВО льготные услуги на 870 млн рублей в 2025 году.