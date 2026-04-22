Корсик: нотариусы оказали участникам СВО льготные услуги на 870 млн рублей Корсик: в 2025 году льготные тарифы для участников СВО составили 870 млн рублей

Москва22 апр Вести.По итогам 2025 года сумма льготных тарифов у нотариусов для участников СВО и их семей составила порядка 870 миллионов рублей. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

Он также отметил, что нотариусы расширяют категории граждан, которым предоставляются льготные услуги. Одна из таких – вдовы участников СВО.

Мы обеспечиваем участников СВО и членов их семей фактически бесплатной юридической помощью, мы совершаем для них сделки, не взимая тарифов. Вот по итогам 2025 года сумма тарифов, то есть льготных, где-то порядка 870 миллионов рублей. Потом у нас же появляются другие категории граждан, где мы тоже работаем фактически бесплатно. Это вдовы участников СВО, когда мы подаем свидетельство о праве пользования транспортным средством до вступления в права наследования рассказал Корсик

Ранее сообщалось, что предоставление льгот в сфере образования вдовам участников СВО станет востребованной мерой поддержки. По словам сенатора Дарьи Лантратовой, у женщин будет право на поступление в российские вузы по специальной квоте, а также возможность учиться на бесплатной основе.