Москва22 апр Вести.Нотариальные сделки оспаривают и отменяют в разы реже, чем сделки, совершенные в простой письменной форме. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

Практика подсказывает, что можно оспорить в том числе нотариальную сделку. Хотя количество оспоренных и отмененных сделок, совершенных в простой письменной форме, они гораздо больше, в разы больше, чем нотариальных сделок. Это более 90% – это сделки, совершенные в простой письменной форме сообщил президент ФНП

Ранее Корсик заявил, что нотариальное сообщество поддерживает введение бесспорности нотариально заверенных сделок с недвижимостью. Такая мера позволит оспаривать сделки только в особом порядке и только в том случае, если нотариус совершил ошибки.