Токаев снял с поста главкома ВМС и начальника Генштаба после гибели 14 военных

Токаев снял с поста главкома ВМС и начальника Генштаба после гибели 14 военных Токаев снял с поста главкома ВМС и начальника Генштаба после гибели 14 военных

Москва3 окт Вести.Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев снял Каната Ниязбекова с поста главнокомандующего Военно-морскими силами (ВМС) республики. Информацию об этом распространила пресс-служба главы Казахстана.

Также в материале сказано, что Токаев снял Каныша Абубакирова с поста первого замминистра обороны - начальника генштаба вооруженных сил, а Алмаза Джумакеева – с поста замминистра обороны Казахстана.

27 сентября Токаев отправил в отставку министра обороны страны - Даурена Косанова.

24 сентября 14 казахстанских военных погибли во время учений "Хазар корганы — 2026" на Каспийском море. Все произошло во время высадки с катера – 17 человек унесло в море, троих спасли. После этого в Казахстане было возбуждено уголовное дело, задержали пятерых военнослужащих. На следующий день после трагедии в стране объявили траур.