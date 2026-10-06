В Казахстане арестовали бывшего главкома ВМС по делу о гибели 14 военных

Экс-главком ВМС Казахстана задержан по делу о гибели военных на учениях В Казахстане арестовали бывшего главкома ВМС по делу о гибели 14 военных

Москва6 окт Вести.Бывшего главнокомандующего военно-морскими силами (ВМС) вооруженных сил Казахстана задержали и арестовали по делу о гибели 14 военнослужащих во время учений в Каспийском море, заявили ТАСС в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

Военно-следственное подразделение МВД расследует уголовное дело по факту гибели военных. Бывшему главкому вменяют халатное отношение к службе.

Военно-следственным подразделением МВД в рамках расследования уголовного дела по факту гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море за халатное отношение к службе задержан и водворен в ИВС бывший главнокомандующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Республики Казахстан капитан 1-го ранга. С санкции суда он арестован говорится в сообщении

Трагедия случилась 24 сентября. В Мангистауской области Казахстана во время учений при высадке десанта на побережье в условиях шторма 17 военнослужащих ВС страны унесло в Каспийское море. 14 из них погибли, троих удалось спасти.

Пост главнокомандующего ВМС Казахстана до недавнего времени занимал Канат Ниязбеков. Президент Касым-Жомарт Токаев после произошедшего снял его с поста главкома ВМС республики.