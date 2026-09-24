Число погибших казахстанских военных на учениях в Каспийском море достигло 12

На учениях на Каспии погибло 12 военных из Казахстана Число погибших казахстанских военных на учениях в Каспийском море достигло 12

Москва24 сен Вести.Число погибших казахстанских военнослужащих во время учений в Каспийском море достигло 12. Об этом сообщили в акимате (администрации) Мангистауской области Казахстана.

Во время выполнения учебно-боевой задачи из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра в море унесло 17 военнослужащих.

12 из них погибло, троих удалось спасти говорится в сообщении

Поиски еще двух военнослужащих продолжаются.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил траур в связи с гибелью военных. Их память почтут 25 сентября.