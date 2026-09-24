Москва24 сенВести.Число погибших казахстанских военнослужащих во время учений в Каспийском море достигло 12. Об этом сообщили в акимате (администрации) Мангистауской области Казахстана.
Во время выполнения учебно-боевой задачи из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра в море унесло 17 военнослужащих.
12 из них погибло, троих удалось спастиговорится в сообщении
Поиски еще двух военнослужащих продолжаются.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил траур в связи с гибелью военных. Их память почтут 25 сентября.