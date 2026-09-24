Токаев объявил в Казахстане траур после гибели военных на Каспии

В Казахстане объявили траур после гибели военных на Каспии Токаев объявил в Казахстане траур после гибели военных на Каспии

Москва24 сен Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября общенациональный траур в связи с гибелью военнослужащих в Мангистауской области. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Глава государства подписал соответствующее распоряжение.

В связи с гибелью военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области 25 сентября 2026 года в Республике Казахстан объявлен общенациональный траур говорится в сообщении

Ранее Минобороны Казахстана сообщило, что во время учений при резком ухудшении погодных условий и усилении ветра в Каспийское море унесло 19 военнослужащих.

Девять из них погибли, трое были спасены. Поиски остальных военнослужащих продолжаются.