Москва24 сенВести.В Мангистауской области Казахстана во время учений 19 военнослужащих вооруженных сил страны унесло в Каспийское море. Ведется спасательная операция, сообщили в Минобороны республики.
По предварительным данным, 9 человек признаны погибшими. Спасены трое военнослужащих, одного из них госпитализировали.
Ведутся поиски остальных. На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства спасательных служб. В поисково-спасательной операции задействованы подразделения Военно-морских сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям, авиация и другие соответствующие службыговорится в сообщении пресс-службы МО Казахстана
На место происшествия направился министр обороны республики Даурен Косанов с комиссией для координации спасательных работ. Военное ведомство выразило соболезнования семьям погибших военнослужащих.