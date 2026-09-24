МО Казахстана: 19 военных унесло в море во время учений на Каспии, есть погибшие

В Казахстане 19 военных унесло в море во время учений, 9 человек погибли МО Казахстана: 19 военных унесло в море во время учений на Каспии, есть погибшие

Москва24 сен Вести.В Мангистауской области Казахстана во время учений 19 военнослужащих вооруженных сил страны унесло в Каспийское море. Ведется спасательная операция, сообщили в Минобороны республики.

По предварительным данным, 9 человек признаны погибшими. Спасены трое военнослужащих, одного из них госпитализировали.

Ведутся поиски остальных. На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства спасательных служб. В поисково-спасательной операции задействованы подразделения Военно-морских сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям, авиация и другие соответствующие службы говорится в сообщении пресс-службы МО Казахстана

На место происшествия направился министр обороны республики Даурен Косанов с комиссией для координации спасательных работ. Военное ведомство выразило соболезнования семьям погибших военнослужащих.