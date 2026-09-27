Токаев наградил военнослужащих, пропавших во время учений в Каспии, посмертно

Токаев посмертно наградил военнослужащих, погибших во время учений в Каспии Токаев наградил военнослужащих, пропавших во время учений в Каспии, посмертно

Москва27 сен Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил орденами за мужество и самоотверженность 14 погибших во время учений в Каспийском море военнослужащих.

Трагедия произошла 25 сентября. Моряков во время учений в штормовом моря смыло волной. В тот же день в результате поисковой операции были найдена тела всех пропавших солдат. Троих военнослужащих удалось спасти, они живы.

Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, государственными наградами Республики Казахстан (посмертно) награждены военнослужащие, погибшие в ходе учений в Мангистауской области говорится в заявлении пресс-службы президента

После инцидента Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны республики. Его пост занял бывший командующий Силами специальных операций Айдос Мырзахметов.