Москва27 сенВести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил орденами за мужество и самоотверженность 14 погибших во время учений в Каспийском море военнослужащих.
Трагедия произошла 25 сентября. Моряков во время учений в штормовом моря смыло волной. В тот же день в результате поисковой операции были найдена тела всех пропавших солдат. Троих военнослужащих удалось спасти, они живы.
Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, государственными наградами Республики Казахстан (посмертно) награждены военнослужащие, погибшие в ходе учений в Мангистауской областиговорится в заявлении пресс-службы президента
После инцидента Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны республики. Его пост занял бывший командующий Силами специальных операций Айдос Мырзахметов.