Путин направил Токаеву соболезнования в связи с гибелью казахстанских военных Путин выразил Токаеву соболезнования по случаю гибели военнослужащих Казахстана

Москва24 сен Вести.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с гибелью военнослужащих во время учений в Каспийском море. Об этом говорится в телеграмме российского лидера.

Во время учений на Каспии погибли 12 военнослужащих Военно-морских сил Казахстана.

Путин попросил Токаева передать родным погибших слова искреннего сочувствия и поддержки.

В России разделяют их боль и скорбь говорится в телеграмме главы государства

Во время выполнения учебно-боевой задачи в море унесло 17 человек. 12 из них погибли, троих удалось спасти. Поиски двух военных еще продолжаются.