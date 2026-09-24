Москва24 сенВести.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с гибелью военнослужащих во время учений в Каспийском море. Об этом говорится в телеграмме российского лидера.
Во время учений на Каспии погибли 12 военнослужащих Военно-морских сил Казахстана.
Путин попросил Токаева передать родным погибших слова искреннего сочувствия и поддержки.
В России разделяют их боль и скорбьговорится в телеграмме главы государства
Во время выполнения учебно-боевой задачи в море унесло 17 человек. 12 из них погибли, троих удалось спасти. Поиски двух военных еще продолжаются.