Токаев заявил об отсутствии спасательных жилетов у военных на Каспии

Токаев потребовал выяснить причины гибели военнослужащих на Каспии Токаев заявил об отсутствии спасательных жилетов у военных на Каспии

Москва27 сен Вести.Военнослужащие Казахстана во время учений в Каспийском море не были обеспечены необходимым снаряжением, включая морские спасательные жилеты. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководством Минобороны.

Глава государства поручил установить обстоятельства гибели военнослужащих и дать оценку действиям должностных лиц, отвечавших за подготовку и проведение учений, снабжение и соблюдение требований безопасности.

Президент отметил, что в ходе учений военнослужащие не были обеспечены необходимым снаряжением, в том числе морскими спасательными жилетами говорится в сообщении пресс-службы Токаева

По словам президента, произошедший в мирное время инцидент стал следствием "преступного по своей сути непрофессионализма офицеров, включая генералов". Он потребовал выяснить, кто разрабатывал и утверждал план учений, как работу координировал Генеральный штаб и почему в них не участвовал главнокомандующий Военно-морскими силами.

Токаев также заявил о необходимости проверить действия руководства военного ведомства. По его словам, накопившиеся проблемы в армии не решаются годами, а выводы после предыдущих трагедий не делаются.

Трагедия произошла 24 сентября. В Мангистауской области Казахстана во время учений 17 военнослужащих Вооруженных сил страны унесло в Каспийское море. 14 из них погибли, троих удалось спасти.